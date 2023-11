Feestelijk onthaal op de Zwaanse Brug: ‘Hallo sint, welkom in Boxtel!’

High five voor de sint (maar net zo vaak een boks)! Tientallen kinderen verwelkomden zondagmiddag Sinterklaas in Boxtel. Foto's intocht Boxtel en Liempde: Peter de Koning.

Tijdens de landelijke intocht in Gorinchem kwam de regen zaterdag met bakken uit de hemel. Hoe anders was dat zondag toen de goedheiligman aanlegde in Boxtel. Precies toen de boot met Sinterklaas en alle Pieten over de Dommel naar de Zwaanse Brug voer, brak de zon door. Het maakte de drukbezochte intocht nóg feestelijker. Al leek het er even op dat er toch nog even iets mis zou gaan…