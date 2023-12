Byrds on the Wind in actie tijdens een benefietconcert voor Oekraïne in maart 2022.

Byrds on the Wind vist verloren pareltjes op uit 25 jaar Top 2000

vr 15 dec., 16:00

Net als talloze muziekliefhebbers raken de bandleden van de plaatselijke formatie Byrds on the Wind elke decembermaand in de ban van de Top 2000. Bij de 25e editie dit jaar sluiten ze zaterdag 16 december in Podium Boxtel hun apparatuur aan voor een verrassende interpretatie: een zoektocht naar iconische parels, nummers en groepen die meer en meer verdwijnen uit de lijst der lijsten.

Vorig jaar december stond al een optreden van de Byrds rond de Top 2000 gepland, maar dat kon wegens ziekte van huisgitarist Tejo van de Nieuwenhuizen niet doorgaan. Extra verguld is de band dan ook dat ze in het huidige jubileumjaar een tweede poging mag wagen. En dat met, als opvolger van Tejo, een nieuw lokaal bandlid: Roeland Heesbeen

Minder blij zijn de bandleden met het verschijnsel dat steeds meer historische klassiekers uit de lijst tuimelen. Belangrijke bands, maar ook iconische nummers die vaak jarenlang - en terecht, vindt de band - een stevige plek bezetten. Voorbeelden? Van een groep als The Byrds, bekend van onder andere ‘Mr. Tambourine Man’ en als begeleidingsgroep van Bob Dylan, staat niet één nummer meer in de lijst. Ooit waren dat er liefst acht. Of neem de single van The Beatles ‘Love me do’ waarop Ringo voor het eerst in de studio mee drumde - staat niet meer in de lijst.

Byrds on the Wind heeft grondig speurwerk gedaan en tal van pareltjes opgevist om op 16 december voor het voetlicht te brengen. Geheel in stijl met de Top 2000 zal de band niet voorbijgaan aan de mening van het publiek, en ook een quiz zal niet ontbreken.

Na afloop van het optreden is er in de foyer een afterparty, met een dj die wél nummers uit de jongste Top 2000 zal draaien.

Byrds on the Wind, Back to the Top 2000. 16 december, Podium Boxtel, 20.15 uur. Kaarten zijn uitverkocht.

(KADER)

De Magie van de Top 2000

Op tv was deze week de derde aflevering te zien van het vierluik ‘De Magie van de Top 2000’. De serie is een terugblik naar het ontstaan van de Top 2000, als eenmalige happening bij de millenniumwisseling, en de enorme vlucht die het fenomeen daarna nam op radio en tv.

Nu de commotie rond presentator Mathijs van Nieuwkerk is geluwd, zijn nieuwe gezichten gevonden voor de ‘Top 2000 a gogo’. Naast vaste waarde Leo Blokhuis zal dit jaar Diederik Ebbinge het boegbeeld vormen. De Top 2000 Quiz wordt gepresenteerd door cabaretier Thomas van Luyn.

Stemmen op de lijst kan van 1 tot en met 8 december 15.00 uur. Het is mogelijk om via nporadio2.nl minimaal 5 en maximaal 35 nummers naar eigen keuze aan te dragen voor de ultieme lijst.