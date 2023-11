Boxtel’s Harmonie met Candle Night in Petrusbasiliek

18 minuten geleden

Sinds de zomervakantie repeteert Boxtel’s Harmonie onder leiding van Hans van Leeuwen. De nieuwe dirigent wordt aan het eigen publiek gepresenteerd tijdens Candle Night. Dit winterconcert in kerstsfeer wordt zaterdagavond 16 december gehouden in de Sint-Petrusbasiliek.

Eind oktober verzorgden de 55 muzikanten van het orkest hun eerste uitvoering onder Tilburger Van Leeuwen. Het was een geslaagd debuut in het Oirschotse theater De Stoelendans, waar nog drie blaasorkesten optraden. Sindsdien wordt tijdens de wekelijkse repetities op woensdagavond gewerkt aan het programma Candle Night. ,,Geen kerstconcert in de traditionele zin, maar wel een optreden dat warmte en licht uitstraalt in deze donkere maanden”, meldt voorzitter Paul van Alphen.

MANNHEIM STEAMROLLER

Zo klinkt bijvoorbeeld ‘De herdertjes lagen bij nachte’ in een verrassend arrangement. En datzelfde geldt voor Mendelssohns Hark! The Herald Angels Sing dat wordt uitgevoerd in een bewerking van de Amerikaanse crossover-band Mannheim Steamroller. Die goot veel klassieke kerstliederen in een modern jasje en boekte daarmee veel succes.

De keuze voor dergelijke arrangementen is niet zo verwonderlijk. Immers, dirigent Van Leeuwen is in het dagelijks leven hoboïst is bij het Luchtmachtorkest. Dat is dé vertolker van lichte muziek binnen de krijgsmacht. Ook Alfie (Burt Bacharach), Nights in White Satin (The Moodie Blues) en Old and Wise (Alan Parsons Project) komen voorbij in de kerk.

NAZIT IN MUZIEKHUIS

Luisteraars moeten er rekening mee houden dat het niet al te warm kan zijn. ,,Vandaar dat we onze luisteraars na afloop graag uitnodigen om in ons clubhuis nog even na te praten en zich op te warmen”, aldus Van Alphen.

Candle Night begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur.