Band Wh*t if! timmert aan de weg

De bandleden van Wh*t if!, van links naar rechts: Bas Groenendaal, Floyd van Dijk, Roos Woertman, Pjotr Heijnen en Noek Bertens.

Verschillende singles maakten rockliefhebbers al nieuwsgierig. De band Wh*t if!, met de Boxtelse gitaris Pjotr Heijnen in de gelederen, brengt zaterdag 6 januari een EP uit. In het Eindhovense Popei vindt een releaseparty plaats.