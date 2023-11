Het energieke garagepunkduo The Mono Kids bestaat uit Michel Geelen uit Boxtel en de Eindhovense drummer Roelof van Driel.

Garagepunkduo maakt clip bij single Little Hansi

41 minuten geleden

The Mono Kids met Boxtelaar Michel Geelen heeft recent een nieuw nummer inclusief videoclip uitgebracht: Little Hansi.

Het nummer is een Freudiaans verhaaltje over kleine Hans, verliefd op zijn moeder maar getraumatiseerd doordat hij een ongeluk ziet waarbij enkele paarden gewond raken. Voor het lied werd samengewerkt met studio Schultenbrau en Shabby Road studio in Son en Breugel.

Na de split van hun vorige band Death Star Discotheque ging Geelen met drummer Roelof van Driel uit Eindhoven door als tweetal. Door hun energieke optredens, stonden ze al op diverse podia in Nederland en België. Ook verschenen een EP en enkele singles.