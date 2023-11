Het herdenkingskruis dat ter nagedachtenis aan Giovanni Castione is geplaatst tussen Boxtel en Oirschot, 180 jaar na diens dood.

Heemkunde houdt lezing over bruut vermoorde Giovanni

De misdaad vond al 185 jaar geleden plaats, maar de zaak van de bruut vermoorde 16-jarige Italiaanse marskramer Giovanni Castione liet Leon Vingerhoeds niet los. Naar aanleiding van zijn onderzoek in 2017 en op voordracht van Heemkunde Boxtel komt er donderdag 23 november een lezing in grand café Rembrandt.

Op 2 juni 1838 wordt de 16-jarige Italiaanse marskramer Castione onderweg van Oirschot naar Boxtel, op brute wijze vermoord. Op de plaats delict wordt een houten herdenkingskruis geplaatst (zie foto), tot de dag van vandaag onderhouden door buurtgenoten. De moord neemt in de 185 jaar daarna mythische vormen aan in de Oirschotse volksverhalen.

Vingerhoeds, voorheen uitbater het gelijknamige café aan de Oude Grintweg, was als kind al gefascineerd door deze verhalen. Hij verzamelde in 2017 een onderzoeksteam om zich heen. De zoektocht leidde hem zelfs tot in de Italiaanse Alpen.

De lezing die Vingerhoeds erover houdt samen met Ria van Kollenburg houdt, start om 20.00 uur.