Kamerkoor Ratatouille viert kerst in vier dorpen

42 minuten geleden

De zangers van kamerkoor Ratatouille vieren vier keer kerst. En dat doen zij zaterdag 16 en zondag 17 december met gratis concerten in alle kerken van de Heilig Hartparochie in de gemeente Boxtel.

Onder muzikale leiding van dirigent Kees Doevendans brengt Ratatouille een gevarieerd programma van telkens ongeveer een uur met bekende en minder bekende kerstliederen in verschillende talen. De nummers worden begeleid door organist Ton van den Braak. Het koor zoekt deze keer extra verbinding met het publiek: bezoekers worden opgeroepen om een aantal songs samen met de zangers uit te voeren.

Dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Boxtel en stichting Boxtel Esch Liempde Lennisheuvel (BELL) zijn de concerten gratis toegankelijk.

OPTREDENS

Zaterdag 16 december staat de zanggroep vanaf 15.00 uur in de Liempdse Sint-Jans Onthoofdingkerk, diezelfde dag is er om 19.00 uur een optreden in de Sint-Theresiakerk te Lennisheuvel. Zondag om 13.30 wordt de Sint-Willibrorduskerk in Esch bezocht. En later die dag, om 16.30 uur, is het afsluitende optreden in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek. Reserveren is niet nodig.