Concert over de sluwe vos Reynaart in protestantse kerk

48 minuten geleden

Humor, satirische liederen en sfeervolle muziek uit de late middeleeuwen. Dit alles staat zaterdag 9 december op het programma in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Het ensemble Aventure treedt er vanaf 16.00 uur op met het programma Reynaert, die zal Reynaert blijven.

Het populaire middeleeuwse verhaal gaat over een sluwe vos die met slimme leugens het hof van koning Nobel om de tuin leidt. Aventure doorspekt de vertelling met vroeg vijftiende-eeuwse liederen uit het (Neder-)Rijngebied.

Het verhaal blijkt de spiegel van de maatschappij. De muzikale verbeelding van dieren klinkt door in de Fuchsschwancz, Katzenpfote of Rattenschwancz van rond het jaartal 1480, ongeveer de tijd dat de eerste afbeeldingen van Reynaerts historie gedrukt worden. Daarbij klinkt instrumentale muziek uit het Vlaamse en Nederlandse gebied, soms in nieuwe arrangementen.

Aventure is opgericht in 1993 en heeft zich gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse muziek, uit het gebied ten noorden van de Alpen. Zij benaderen de muziek in samenhang met de cultuur van die periode, op basis van onderzoek door Ita Hijmans, de artistiek leider.

De protestantse kerk opent om 15.30 uur de deuren, dertig minuten voor aanvang van het concert. Reserveren kan via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van concertdatum en aantal personen. De entreeprijs à 15 euro wordt contant voldaan aan de deur. Jeugd tot en met 16 jaar mag gratis naar binnen.