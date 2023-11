Muziekmiddag: It’s Still Autumn

vr 24 nov., 15:00

Big Band Boxtel, onderdeel van de Gildenbondsharmonie, verzorgt zondag 26 november samen met plaatselijke seniorenorkest Buchestelle een concert in de Tijberzaal. It’s Still Autumn luidt de titel van de muziekmiddag.

Al jarenlang beleven de circa 35 muzikanten veel speelplezier tijdens de repetities en uitvoeringen van Buchestelle. En het publiek weet de optredens steeds weer te waarderen. Bekende en minder bekende liedjes worden onder leiding van Peter Spierings met veel elan gespeeld bij allerlei gelegenheden. Dat zal ook weer blijken tijdens deze muzikale matinee.

Mari van Gils schotelt met de bigband weer een swingend optreden voor. Jazz-standards, popklassiekers, herkenningsmelodieën: ze kunnen zomaar voorbijkomen. En hoewel lekker zitten luisteren ook tot de mogelijkheden behoort, zal er voor de dansers in het publiek zeker ook ruimte zijn.

De middag wordt in stijl afgesloten met een optreden van het Liempdse Strijpenhof Trio dat ook garant staat voor een muzikaal feest der herkenning.Onder het genot van een drankje kan het publiek vanaf 14.00uur genieten in de Tijberzaal van het Baanderherenweg 2. De entree is gratis.