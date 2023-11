Cees Meijs was tot 2019 als bouwkundige verbonden aan de provincie Noord-Brabant en lanceert in mei zijn nieuwe boek ‘Steengoed’.

Cees Meijs doet weer boekje open over Provinciehuis

vr 10 nov., 11:28

Een lezing in Boxtel over het provinciehuis in Den Bosch: hoe zit dat? Nou... oud-Boxtelaar Cees Meijs heeft er inmiddels twee boeken over geschreven. In Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat geeft hij een lezing over zijn nieuwste werk: Steengoed.

Hij was jarenlang ambtenaar bij provincie Noord-Brabant en hield zich onder meer bezig met verbouwingen aan het markante gebouw. Meijs heeft zijn kennis hierover opgetekend. Naast beschrijvingen krijgen bezoekers van de lezing een beeld van de verbouwingen van het provinciehuis. Dit alles doorspekt met persoonlijke anekdotes.

NIEUWSTE TECHNIEKEN

Het nieuwe provinciehuis werd in 1971 in gebruik genomen. Verantwoordelijk architect Maaskant was een aanhanger van Het Nieuwe Bouwen met veel staal, glas en beton. De nieuwste technieken werden toegepast. Zo waren de ramen voorzien van dubbel glas, lang vóór de energiecrisis van 1973.

De presentatie in MuBo aan de Baroniestraat start om 11.15 uur, inloop vanaf dertig minuten ervoor. Entreeprijs bedraagt zes euro of drie met museumkaart. Aanmelden verplicht via info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen op 06-16 04 18 98.