Popkoor JukeBox ‘geniet van het leven’ in BHC

51 minuten geleden

Popkoor JukeBox geeft zondag 12 december een benefietconcert onder de noemer ‘Geniet van het leven’. Het optreden vindt plaats in de Tijberzaal van het Baanderherencollege in Boxtel.

De leden van het lokale koor zingen elk jaar hun popliedjes voor een zelf gekozen goed doel. Dit jaar gaat alle opbrengst naar stichting Leef Jongeren. Dit is een organisatie die uitstapjes regelt voor mensen met een beperking in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar.

De entree voor het concert is gratis, maar er wordt geld ingezameld door de verkoop van drankjes. Daarnaast verkopen de leden zelfgemaakte kerststukjes en hapjes op de avond.

Het koor staat onder leiding van dirigent Karin Tooren. Er is 12 december tevens een gastoptreden van het duo Two of Us uit Boxtel. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat een half uur eerder open.

Bij meer dan 275 bezoekers gaan de deuren weer dicht.