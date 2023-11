Leerling Devries overtreft meester Van Morrison

Een groter compliment kun je als artiest niet krijgen. Muziektijdschrift Oor vergeleek het vierde soloalbum van Eric Devries met Van Morrison en concludeerde dat de leerling de meester overtreft. Vrijdag 17 november speelt de singer-songwriter vanaf 20.15 uur zijn voorstelling Song & Dance Man in Podium Boxtel.

Met zijn bewierookte album Ballad of a Song & Dance Man oogstte Devries internationale lof. Americana in een bluegrass setting, zo luidt de beschrijving van de plaat. Dat de muzikant wordt vergeleken met Van Morrison is niet heel gek, het is namelijk een van diens grote muzikale helden.

Eric Devries is wellicht geen naam die bij velen direct een belletje doet rinkelen. Toch kan hij teren op veertig jaar ervaring op het podium. Hij toerde meermaals door de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland en speelde in Nederland al op de festivals Oerol en Zwarte Cross. Hij nam vier soloalbums op en bracht cd’s uit als onderdeel van Matthews Southern Comfort en Songwriters United. Hij was tevens finalist van de Grote Prijs van Nederland.

VERHALENVERTELLER

De singer-songwriter, die een relatie heeft met een Boxtelse, is naar eigen zeggen een verhalenverteller pur sang. Hij vertelt op zijn nieuwste album over zijn reizen van Amsterdam tot Oklahoma, langs plaatsen als Moody, Tulsa en Ponca City.

Kaarten voor de voorstelling kosten 17,50 euro (inclusief pauzedrankje) en zijn verkrijgbaar via de website www.podiumboxtel.nl.