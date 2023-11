Still uit The Green Mile.

FilmPodiumBoxtel vertoont op The Green Mile

42 minuten geleden

De derde en laatste film die het publiek van FilmPodiumBoxtel koos is The Green Mile. Die wordt maandag 20 november vertoond in het Muziekhuis aan de Passage Riche. Vanwege de lengte van dit Amerikaans gevangenisdrama uit 1999 is de aanvangstijd al om 19.30 uur.

Regisseur Frank Darabont verfilmde naar het boek van Stephen King niet alleen The Shawshank Redemption, maar later ook naar het boek The Green Mile van dezelfde auteur dit gevangenisdrama. Darabount neemt met ruim drie uur de tijd, maar dat is eigenlijk niets te veel om het trage, uitzichtloze gevangenisbestaan te verbeelden.

Op een dag krijgt gevangenisbewaker Edgecomb (Tom Hanks), in de jaren dertig werkzaam op de afdeling terdoodveroordeelden in een gevangenis in Louisiana, de immense John Coffey onder zijn hoede. Deze ongeletterde zwarte man, veroordeeld voor kindermoord, blijkt de goedheid zelve en is bovendien bang in het donker. Heeft zijn aanwezigheid een spirituele betekenis...?

Dit is de laatste van de drie meest genoemde rolprenten door de circa honderd toeschouwers van een filmavond in maart. De vertoning start met korte inleiding. Ook is er een pauze. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar: online via www.podiumboxtel.nl voor 7,50 euro. Ook cadeauwinkel Hebbes aan de Markt verkoopt entreebiljetten; daar betalen mensen een euro meer. Aan de zaal zijn op de filmavond geen kaartjes te koop.