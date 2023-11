Quizzen onder tijdsdruk: van structuur en rust tot totale chaos

Chaos of orde. Dat leken zaterdagavond de twee ‘smaken’ waar de veertig deelnemende team van de negende Bokselse Kwis uit konden kiezen. Waar in het ene hoofdkwartier bijna een serene rust heerste tijdens het beantwoorden van de vragen, vlogen bij de ander vellen papier over de tafel heen en weer.

Met 120 vragen en opdrachten te beantwoorden en uit te voeren, was het ook dit jaar weer flink zwoegen voor alle deelnemers. Sommige teams doen al jaren mee en kennen inmiddels het klappen van de zweep. Anderen zijn nieuw of misten vaste teamleden, waardoor de normale structuur deze avond ontbrak en het aan kwam op improvisatie.

De avond startte zoals gebruikelijk met een lange rij voor restaurant Kin Khao op de Markt, de uitvalsbasis van de quizorganisatoren Patricia van Amelsvoort, Marc Cleutjens, Saskia Maltha, Renilde Bos, Antoine Ghijsens, Peter Bos en Roeland Heesbeen. Hier verliep het nog ordelijk, zodat binnen zeven minuten iedereen zijn of haar tas met het quizboek en aanverwanten mee kon nemen. Wat daarna volgde verschilde dus per team.

SAMEN DOEN

Zo heerste er rust in de kazerne aan de Brederodeweg, waar een groot deel van het brandweerkorps haar hoofdkwartier had. Dit team doet al enkele jaren mee, maar dit jaar is ze door de organisatie van de Bokselse Kwis uitgekozen tot het goede doel van de avond. Brandweercommandant Emiel Verbruggen is daar ontzettende trots op. ,,Het laat zien dat ons werk wordt gewaardeerd. Voor ons is het belangrijk om ook dingen samen te doen buiten het uitoefenen van ons vrijwillige vak. Ons korps voelt echt als familie. We zijn geen voetbalclub die sponsoren heeft, dus een bijdrage vanuit de quiz is erg fijn. Die gebruiken we voor een uitstapje”, legt hij uit.

Verbruggen en zijn teamleden zaten zaterdagavond wel met een dubbel gevoel in de wedstrijd. Enkele dagen voor de quiz overleed hun korpsgenoot Jeroen Niemeijer plots tijdens zijn vakantie op Cyprus. In een van de ruimtes op de kazerne was hiervoor een gedenkplek ingericht. Verbruggen: ,,Eigenlijk spelen we vanavond voor Jeroen. We hebben even getwijfeld of we wel mee moesten doen, maar zijn vrouw Thea stond er op dat we door zouden gaan. Sterker nog, zij speelt vanuit Cyprus vanavond ook mee. Het is even wat afleiding tijdens een ontzettend moeilijke periode”, geeft de commandant met tranen in zijn ogen aan.

Ineens staat de teamcaptain op en vraagt om even de pennen neer te leggen. ,,Dit noemen we ‘stop en denk na’, dan bekijken we waar we staan en wat we nog moeten doen. Zo houden we overzicht”, legt Verbruggen het moment uit.

‘OP ONS BEST’

Hoe anders is dat bij team De Leutkwekkers, dat in de Jan Kruijsenstraat de quiz maakt. De woonkamer en keuken staat vol en voor de buitenstaander is er op het eerste oog geen structuur te bekennen. Mirte Kurstjens pent druk alle antwoorden in het quizboek, maar zij krijgt om de haverklap een blad onder haar neus geschoven of een vraag. Om haar heen wordt druk overlegd en geroepen. ,,Gelukkig kan ik me aardig afsluiten van de chaos”, grinnikt ze. ,,Eigenlijk zijn we op deze manier op ons best. Vorig jaar werden we tweede, dus onze manier van werken, werkt dus prima.”

Intussen waren op en rond de Markt teamleden bezig met de buitenopdrachten. Zo speelde organist Tommy van Doorn enkele bekende nummers op het carillon van de Sint-Petrusbasiliek, was er de traditionele vragenronde in het gemeentehuis en als klap op de vuurpijl werd een massale linedance uitgevoerd op de klanken van Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus, waarbij velen zich hadden verkleed als cowboy. Het tafereel zorgde voor een grote glimlach bij de organisatoren. Aan hen na afloop de taak om alle veertig quizboeken na te kijken, ordelijk en zonder chaos.

Vrijdag 24 november vanaf 20.00 uur wordt de uitslag bekendgemaakt bij evenementenboerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel.