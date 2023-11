Esschenaar kan zich laven aan dorpsgeschiedenis

za 4 nov., 17:14

Wie wil weten wanneer de zwarte zusters naar Esch kwamen of wanneer het beroemde Bacchusbeeldje werd gevonden, kan voortaan in De Es terecht. Museum Boxtel (MuBo) schonk zaterdag namelijk de canon van Esch aan het lokale dorpshuis.

De dorpsgeschiedenis in chronologische volgorde. Van de eerste tekenen van bewoning rond 4500 voor Christus tot de toevoeging aan de gemeente Boxtel in 2021. Met daar tussenin alle belangrijke gebeurtenissen die Esch hebben gevormd tot wat het nu is. Inwoner en heemkundige Theo van Dooren heeft er veel tijd in gestoken om alles bij elkaar te zoeken. Hij houdt er zelfs een website over bij: www.canonvanesch.com.

INTERESSE

Toen Esch in 2021 bij Boxtel kwam, werd door MuBo een expositie over het dorp opgetuigd. Met hulp van onder meer Van Dooren vanuit heemkundekring De Kleine Meijerij. Zijn werk werd in versimpelde vorm weergegeven op een tijdlijn. De tentoonstelling is inmiddels alweer even voorbij en voorzitter Willem van Vossen van MuBo wilde de borden graag aan Esch schenken.

Vorig jaar werd een bord al geschonken aan de Willibrordusschool in Esch. Het tweede exemplaar werd zaterdag in het dorpshuis opgehangen, in zijzaal de Stek. Van Dooren: ,,Wie interesse heeft in onze geschiedenis kan voortaan dus hier terecht.”