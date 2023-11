Swanee Bridge Jazzband speelt in ‘Rembrandt’

39 minuten geleden

Liefhebbers van New Orleans-jazz komen zondagmiddag 12 november aan hun trekken in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 in Boxtel. Daar verzorgt de plaatselijke Swanee Bridge Jazzband vanaf 14.30 uur een gratis toegankelijk optreden.

De afgelopen maanden speelde de band op jazzfestivals in Zierikzee en Domburg en boekte daarmee veel succes, meldt de Boxtelse drummer Will van Lokven. De muzikanten zijn blij nu weer voor eigen publiek te kunnen spelen. Het orkest vertolkt oude stijl jazz: liedjes die een eeuw geleden, in the roaring twenties, de jongeren het hoofd op hol brachten.