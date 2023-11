Museum MuBo is gevestigd in een vleugel van het voormalige klooster Sint-Ursula aan de Baroniestraat in Boxtel.

Expositie MuBo viert jong talent is in voorbereiding

zo 5 nov., 16:19

In Museum Boxtel (MuBo) is van 20 april tot en met 30 juni de expositie MuBo viert jong talent te zien. Die bevat straks kunstwerken, gemaakt door lokale schoolkinderen.

Dertien basisscholen in de gemeente Boxtel zijn al met voorbereidingen bezig. CultuurBox, onderdeel van Brede Scholen Boxtel, stelt voor het primair en speciaal onderwijs elk jaar een kunstprogramma samen, dat telkens in het teken staat van een andere discipline. Komend jaar is dat beeldend. Dat onderdeel valt perfect samen met het invullen van een tentoonstelling in MuBo. De scholen maken elk een object in samenwerking met een kunstenaar naar keuze. Die selectie heeft al plaatsgevonden, nu wordt er nagedacht over de te maken expositiestukken. Na de kerstvakantie begint het creatieve werk.

In maart is het tien jaar geleden dat MuBo werd geopend. Dat wordt met verschillende activiteiten gevierd. De expositie past in het feestjaar.