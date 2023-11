Zussen Lenselink houden open atelier

12 minuten geleden

Carro Lenselink en haar zus Kristine bieden kunstliefhebbers een kijkje in de keuken tijdens het landelijk atelierweekend.

Carro tekent en schildert thuis op Hoogheem 11 in Boxtel. Haar werk, dat haar innerlijke wereld weerspiegelt, is zaterdag 11 en zondag 12 november van 10.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Op dezelfde tijdstippen is het atelier van Kristine aan de Nijverheidsweg 7 in Oisterwijk geopend. Zij schildert met acryl- en olieverf en verwerkt ook stukjes edelsteen of zaden in haar doeken.