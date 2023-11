Koffie met Kennis: blauwe zones

vr 3 nov., 14:00

Elkaar ontmoeten en samen ervaringen delen over onderwerpen en gedachten die mensen bezighouden. Dat gebeurt elke derde dinsdag van de maand tijdens Koffie met Kennis in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel. Dinsdag 21 november wordt tussen 10.00 en 12.00 uur gesproken over blauwe zones.

Blauwe zones zijn plekken op de wereld waar mensen langer leven en vitaler zijn dan elders. Er wonen vaak veel honderdjarigen die niet alleen langer gezond blijven door hun levensstijl, maar ook veel levensgeluk ervaren. In totaal zijn er zevens zones, onder meer de eilanden Sardinië, Ikaria en Okiwana.

Lowie van Doninck is dé specialist op het gebied van Blauwe Zones. Als docent en onderzoeker van Avans Hogeschool vertelt hij over deze plekken.

Koffie met Kennis is een samenwerking van de bibliotheek, seniorenvereniging KBO en welzijnsorganisatie ContourdeTwern. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden via boxtel@huis73.nl.