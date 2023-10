De prijsuitreiking van Liemt got Talent in 2019.

Talentenjacht heeft enthousiaste deelnemers nodig

11 minuten geleden

Ploegertjes uit de groepen drie tot en met acht mogen tijdens Liemt got Talent hun beste beentje voorzetten op het podium. De organisatie zoekt deelnemers voor de talentenshow die zondag 17 december plaatsvindt in De Serenade aan de Oude Dijk.

De middag vol zang en dans of misschien wel hilarische moppen begint om 13.30 uur. Inschrijven kan tot maandag 4 december. Een deskundige jury beoordeelt de optredens. Er zijn winnaars in verschillende leeftijdscategorieën. De acts met de eerste prijs mogen deelnemen aan de jeugdzittingsavonden op 12 en 13 januari. Ook de winnaar van het zogeheten golden ticket, geselecteerd door prins Jurgen van Ploegersland mag zijn of haar kunsten laten zien tijdens de kinderzittingen. Aanmelden: www.ploegers.nl.

Vorig jaar vond de talentenjacht niet plaats vanwege een gebrek aan aanmeldingen. De organisatie benadrukt nu dan ook extra hoe leuk het is om op het grote podium te schitteren.