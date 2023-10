Prins Jurgen heerst over Ploegersland

zo 29 okt., 11:11

Het raadsel is opgelost, de Liempdenaren hoeven zich het hoofd niet meer te breken over de vraag wie tijdens carnaval de feestgangers aanvoert: dat doet prins Jurgen, in het dagelijks leven Jurgen van Haaren.

De kersverse koldervorst noemt zich eenvoudigweg prins Jurgen, zonder achtervoegsel als urste, gekste of dorstigste. Zijn adjudant is Han van Roosmalen. Met hun partners Susan en Lizanne zullen zij het komend carnaval veelvuldig voorop gaan in de pret.

Prins Jurgen: ,,In juli werd ik overvallen met de vraag of ik prins van Ploegersland wilde worden. Daar kon en wilde ik geen nee tegen zeggen.” Zijn ouders waren vijftien jaar bij prinsenvereniging De Ploegers en zelf is de koldervorst zeventien jaar lid van hofkapel De Kromploegers. ,,Je kunt wel zeggen dat carnaval me in mijn bloed zit.”

GEBOREN EN GETOGEN

Jurgen (47) is geboren en getogen in Liempde. Samen met Susan kreeg hij dochter Jill (15). In het dagelijks leven calculeert hij bouwkosten vanuit zijn eigen bedrijf Hofstad Calculaties & Advies. Oud-Liempdenaren kennen hem als zoon van ‘d’n ouwe bekker’. ,,Mijn vader bracht voor bakkerij Van Eijndhoven in Liempde brood rond tot in het jaar dat hij zelf prins van Ploegersland werd, in seizoen 1979-1980. Hij regeerde als prins Kloas d’n urste.”

Prins Jurgen en adjudant Han zijn al vrienden sinds de kleuterschool. Samen met Susan en Lizanne bezoeken ze graag concerten en festivals en ze nippen graag aan een speciaalbiertje. Prins Jurgen heeft bovendien muziek als grote hobby. Hij draaide vijftien jaar plaatjes als DJ en is vervolgens door De Kromploegers als geluidsman gevraagd. Niet voor niets luidt het motto van de prins: Liemt, laot ’t klinken.