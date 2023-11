VGB-lezing over topfotograaf Erwin Olaf

vr 3 nov., 10:45

Fotorescensent John Lommen verzorgt op uitnodiging van het Vrouwengilde Boxtel (VGB) een lezing over fotograaf Erwin Olaf. Dinsdag 7 november vertelt Lommen van 10.00 tot 12.00 uur over de achtergronden van Olafs werk in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof.

Met zijn choquerende beelden, het expliciete bloot uit zijn beginperiode, de nostalgie, de intimiteit en vaak met zijn subtiele humor was de in september op 64-jarige leeftijd overleden fotograaf over de hele wereld beroemd en gelauwerd. In 2011 kreeg hij de Johannes Vermeerprijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. Olaf schonk het Rijksmuseum in 2018 ruim vierhonderd foto’s, het museum kocht er nog eens tachtig. In 2019 waren de twee grote overzichtstentoonstellingen in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag (nu Kunstmuseum Den Haag) een groot succes. Olaf speelde met zijn fotografie in op belangrijke thema’s in de samenleving. En altijd weer was hij origineel in zijn vormgeving.

VGB-leden betalen drie euro entree, introducees zes euro.