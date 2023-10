Première documentaire over Victor Vroomkoning

vr 27 okt., 15:00

Over leven en werk van de in Boxtel geboren en getogen dichter Victor Vroomkoning is een documentaire gemaakt. Die gaat zondag 29 oktober in première in LUX, Mariënburg 38-39 in Nijmegen. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 15.30 uur, de entree is elf euro.

De film heet Heimwee- het spoor van Victor Vroomkoning. De poëet gaat in gedachten en gedichten en ook in werkelijkheid terug naar zijn geboortegrond en neemt de kijker mee naar markante plekken uit zijn jeugdjaren. Boxtel uiteraard, maar ook Venray, de plek waar zijn heimwee hem overweldigde. En naar het Eindhovense Sint-Joriscollege waar hij vanuit Boxtel naar toe treinde. Zijn dichterschap ontkiemde daar. In de documentaire worden ook de Groesbeekse jaren belicht, de tijd waarin Vroomkonings eerste publicaties verschenen. Langzaam maar zeker kwam zijn dichterschap tot rijping, drong hij door tot het Nijmeegse literaire wereldje en kreeg hij landelijke bekendheid. Op latere leeftijd studeerde Vroomkoning, pseudoniem van Walter van de Laar, af in de wijsbegeerte. In de film - onder meer door uitlatingen van anderen - krijgen terugkerende drijfveren uit zijn werk en leven nadruk zoals liefde en dood, erotiek, ouders en kinderen, de oorlog en het wielrennen. Bovendien maakt de film lichtelijk inzichtelijk hoe poëzie tot stand komt. Speciaal voor deze documentaire vervaardigde kunstenaar Diederik Grootjans zes prenten die in de film hun plaats krijgen. Na de voorstelling spreekt Paul Wilbers, neerlandicus en oud-burgemeester van Ubbergen, met de dichter.

Reserveren voor de bijeenkomst kan via www.lux-nijmegen.nl.