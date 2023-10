Bekroond cabaret Blauwe Vinkjes in Podium Boxtel

41 minuten geleden

Manon Blaauw en Kevin van den Berg vormen samen Blauwe Vinkjes. Het cabaretduo, in 2021 finalist was van Cameretten en afgelopen jaar winnaar van de publieksprijs van het Amsterdams Studenten Cabaret festival, staat donderdag 2 november in Podium Boxtel. Hun veelgeprezen voorstelling heet ‘Disclaimer’.

‘Als enige act binnen het festival mikt dit duo vol op (politiek) engagement en dat is spannend, zeker in deze roerige tijd.’ Lovende woorden van de Cameretten-jury na het optreden van Blauwe Vinkjes tijdens het populaire cabaretfestival in Delft. Actueel cabaret, liedjes en sketches in een vlot tempo markeren de voorstelling waarmee momenteel door Nederland wordt getoerd.

In ‘Disclaimer’ spelen, zingen en kruipen Manon en Kevin in de rol van herkenbare karakters en typetjes. Ze impliceren, reflecteren, profileren én provoceren. En dat allemaal in een hoog tempo, vol actualiteiten en absurditeiten. Vanuit diverse perspectieven neemt het duo het publiek mee in hun satirische acts, doorspekt met persiflages, imitaties en meeslepende liedjes.

HIPPE INFLUENCERS

In Podium Boxtel maken onder meer de hippe influencers Look en Luna, volkszangers Koos en Alberta en de iets te trotse weddingplanners Saskia en Rufus hun opwachting. ‘Sketches en liedjes in de traditie van Alex Klaasen en Plien & Bianca’, schreef de Volkskrant lovend over het cabaretprogramma.

De voorstelling van Blauwe Vinkjes in Podium Boxtel begint donderdag 2 november om 20.15 uur. Kaarten kosten 20 euro inclusief pauzedrankje en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl.