Archiefbeelden Essche omroep allemaal te vinden op YouTube

di 24 okt., 16:00

Loesch, de voormalige lokale omroep van Esch, heeft alle oude televisiebeelden gedigitaliseerd. Die zijn op YouTube terug te vinden.

Allerlei gebeurtenissen in het dorp passeren de revue, van carnavalsoptocht tot Sinterklaasfeest. Loesch, en ook het latere LoHa Esch, heeft een eigen YouTubekanaal. Wie zich daarop gratis abonneert, kan het beeldmateriaal bekijken.

Stichting Loesch, opgericht in 1992, plaatste bij het jeu-de-boulestoernooi in september een televisiescherm waarop beelden van eerdere edities vertoond werden. Het televisietoestel bevindt zich nu bij wijze van proef in de bibliotheek van dorpshuis De Es (foto boven, eigen collectie).

Er zijn willekeurig films op te zien van zaken uit het dorp. Kijkers kunnen zelf met een knop naar specifieke uitzendingen zoeken of doorspoelen als een onderwerp hen niet zo boeit. Christ Pijnenburg, in 1992 medeoprichter van Loesch: ,,We zoeken een openbare, goed toegankelijke locatie waar blijvend oude opnames van Loesch vertoond kunnen worden. Het scherm in De Es is vooralsnog tijdelijk. Er is zoveel materiaal, ik denk zeker dat inwoners dat interessant vinden. Loesch/Loha voor eeuwig staat er op het scherm. Dat is niet voor niets.”

GESPREKSSTOF

Door bekendheid te geven aan de YouTubekanalen hoopt hij Esschenaren plezierige uurtjes te bezorgen. ,,Het is slow-tv, maar de filmpjes zorgen altijd voor gespreksstof. ‘Oh, kijk daar, ken je hem nog?’, zo gaat dat.” Pijnenburg is bereid dorpsgenoten te helpen die moeite hebben de filmpjes te vinden of af te spelen op hun smart-tv. ,,Vroeger fietste ik ook al door het dorp om te zorgen dat Esschenaren Loesch in beeld kregen, nu wil ik best weer rondrijden om her en der wat technische ondersteuning te geven.”

Pijnenburg ziet ook wel wat in een samenwerking met Omroep Dommelland. ,,Ik denk dat het best aardig is om op een vast moment archiefbeelden uit Esch te vertonen. Er is materiaal genoeg voorhanden.”