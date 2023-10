Boxtel’s Harmonie speelt in ‘Stoelendans’ Oirschot

Op uitnodiging van de Oirschotse muziekvereniging Arti neemt Boxtel’s Harmonie zondag 29 oktober deel aan een regionaal concert in cultureel centrum De Stoelendans (voorheen De Enck). Ook koninklijke harmonie Asterius (Oisterwijk) en fanfare Concordia (Spoordonk) treden er op.

De muzikale middag start om 13.00 uur en draagt als titel Samen-Klinken. Harmonie Arti, die ook zelf van zich laat horen, organiseert het optreden enerzijds om de verenigingen een podium te bieden in de fraaie concertzaal. Anderzijds wordt ook nadrukkelijk ingezet op onderlinge verbroedering. Daartoe worden tussen de optredens van de diverse orkesten door quizronden gespeeld.

Boxtel’s Harmonie staat voor het eerst onder leiding van Hans van Leeuwen uit Tilburg. Hij is na de zomervakantie aan de slag gegaan als dirigent. Na dit debuutconcert richt Van Leeuwen zich met zijn muzikanten op een kerstconcert dat op zaterdag 16 december in Boxtel wordt gehouden. Johan Smeulders, die sinds begin 2019 op de bok stond in het Muziekhuis, is nu muzikaal leider van gastheer Arti.

Het regioconcert Samen-Klinken is gratis toegankelijk. De Stoelendans is gevestigd aan De Loop 67.