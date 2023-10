Laatste tip die moet leiden naar nieuwe Ploegersprins

8 minuten geleden

De spanning stijgt in Liempde. Zaterdag 28 oktober wordt de nieuwe prins van Ploegersland geïnstalleerd. In aanloop naar de jaarlijkse bekendmaking ‘lekt’ prinsenvereniging De Ploegers informatie over diens identiteit. Er is nu nog een laatste tip vrijgegeven.

De afgelopen weken waren er al borden te het dorp te vinden met het opschrift ‘Woont de nieuwe prins(es) van Ploegersland hier?’. Of het een tip of een dwaalspoor was, laat de vereniging in het midden. De borden konden namelijk worden verplaatst.

De wekelijkse tips geven mogelijk een beter beeld van de in het geheim gekozen pretpotentaat. Wie de juiste persoon raadt, maakt kans op twee vrijkaarten voor de zittingsavonden in 2024. Een antwoord insturen kan via e-mail: henkkeijsers@ziggo.nl..

GROTE STAP

De laatste hint luidt als volgt: ‘Ook dit jaar is de Serenade de residentie. Maar is dat wel het juiste onderkomen voor de nieuwe hoogheid? Van een boerderij naar een heuse residentie is in ieder geval een grote stap. Als de prins en adjudant daar maar op gerekend hebben!’

* * *

Prinsenvereniging De Ploegers presenteert zaterdag 28 oktober haar nieuwe carnavalsprins. De bekendmaking in De Serenade begint om 20.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur).