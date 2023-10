Museum MuBo is gevestigd in een vleugel van het voormalige klooster Sint-Ursula aan de Baroniestraat in Boxtel.

Lezing ‘Kijken naar kunst’ gaat op herhaling

1 uur geleden

Marie José Eijkemans gaat op herhaling met haar lezing over kijken naar kunst. Wegens grote belangstelling vertelt de beeldend kunstenaar zondag 5 november om 11.15 uur nogmaals hoe de kunstwerken in museum MuBo te interpreteren.

De voordracht vindt wederom plaats in het kader van de tentoonstelling Uitgelicht die momenteel in het Boxtelse museum aan de Baroniestraat te zien is. Tijdens de lezing komen de zeventien leden van vereniging Kunstlicht99 voorbij die in MuBo exposeren. Door hen in relatie te brengen met hun beroemde voorgangers raken bezoekers beter thuis in de hedendaagse kunst en krijgen zij een breder vocabulaire dan ‘mooi of lelijk’, stelt een woordvoerder van het museumbestuur.

Eijkemans was tot voor kort hoofd Educatie van museum De Pont in Tilburg en geeft nu als zelfstandig kunsteducator lezingen, workshops en cursussen. Hedendaagse kunst is haar specialisme. Ze is opgeleid als beeldend kunstenaar en heeft daarna nog een master behaald in Art & Architecture.

De lezing begint om 11.15 uur. MuBo opent de deuren vanaf 10.45 uur. Aanmelden voor de lezing is nodig via info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16 04 18 98. De entreeprijs bedraagt zes euro; mensen met een museumkaart betalen de helft.

WORKSHOPS

Ondertussen staat ook de vierdelige workshop van kunsthistorica Marja Reitsma met hetzelfde thema als de lezing, Kijken naar Kunst, op de agenda bij MuBo. De bijeenkomsten zijn op de donderdagen 2, 16 en 30 november en op 14 december tussen 14.30 en 17.00 uur in het museum aan de Baroniestraat 18. Aanmelden is mogelijk via het eerder vermeldde mailadres of telefoonnummer.