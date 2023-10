Traan is niet ver weg bij Christel de Laat

Christel de Laat beleefde donderdag en vrijdag een bijzondere primeur in Podium Boxtel. De Schijndelse cabaretier was de eerste artiest die twee voorstellingen op rij in een uitverkochte theaterzaal aan de Burgakker stond. ‘En door!’ bood ontelbaar veel ruimte voor lachsalvo’s, maar hier en daar werd ook een traantje gelaten. ,,Mijn publiek komt voor grappen over poep en pis.”