‘Boxtel was in trek bij de krijgsmachten’

1 uur geleden

De militaire bewoning van Stapelen, Duinendaal en Jachtrust, de Slag bij Boxtel in 1794, een standplaats voor het veldleger tijdens de afscheiding van België (1830-1839). Door de geschiedenis heen bleek Boxtel in trek bij de krijgsmachten. Oud-militair en heemkundige Ruud van Nooijen kan daar alles over vertellen. Zondag 29 oktober houdt hij een lezing over de plaatselijke militaire historie in Museum Boxtel aan de Baroniestraat.

De Boxtelaar heeft diverse cultuurhistorische artikelen op zijn naam staan en kan honderduit vertellen over de geschiedenis van de krijgsmachten in Boxtel. Over bijvoorbeeld de brigadeoefening met pantserwagens in 1936 waar minister-president Colijn bij aanwezig was. En wat stadhouder Willem IV in Boxtel deed. Maar ook over de betekenis van de Slag bij Boxtel.

VETERAAN

Van Nooijen werkte van 1964 tot 2002 als militair in diverse functies bij het ministerie van Defensie. Door een VN-uitzending naar voormalige Joegoslavië in 1993 is hij tevens veteraan en richtte hij in 2010 Stichting Veteranen Boxtel op. Verder was hij bestuurlijk betrokken bij stichting Red de Toren, Heemkunde Boxtel en stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij Hendrik Verhees. Tevens is de amateurhistoricus als deskundige ook verbonden aan Museum Boxtel (MUBO).

De presentatie start om 11.15 uur, inloop vanaf 10.45 uur. Entree bedraagt zes euro of drie euro met museumkaart. Aanmelden moet via info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen: 06-16 04 18 98.