Dikmans doet mee aan hommage voor ‘Joop Klepzeiker’

1 uur geleden

In de vorm van een boek wordt volgend jaar een hommage gebracht aan Eric Schreurs (1958-2020). De Leidse tekenaar is vooral bekend van de strip Joop Klepzeiker. Boxtelaar Ralph Dikmans is ook gevraagd een bijdrage te leveren.

Naast Dikmans, bekend van onder meer Anders Man, leveren bekende stripmakers als Gerrit de Jager, Stanley Heinze, Eric Heuvel en Rob Derks leveren een bijdrage aan de speciale uitgave. Via een crowdfunding op het platform www.voordekunst.nl is het benodigde bedrag van 7.000 euro al binnen. Een donatie vanaf 26 euro betekent dat de gever ook eigenaar wordt van een strip. Een deel gaat naar de kosten voor het boek. Een ander deel gaat naar de kinderen van Schreurs als vergoeding voor de erfenis van hun vader. De makers willen het oek in het eerste kwartaal van 2024 te presenteren in het Museum of Comic Art (MoCA) in Noordwijk.