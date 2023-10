Prinsenvereniging De Ploegers heeft in aanloop naar de bekendmaking van haar prins altijd enkele tips prijs. Wie de naam goed raadt, kan twee vrijkaarten verdienen voor de zittingsavonden begin 2024.

De Ploegers geven hints over nieuwe koldervorst

ma 16 okt., 12:21

In aanloop naar het jaarlijkse presentatie, wordt er vanuit prinsenvereniging De Ploegers altijd stukjes informatie gelekt over de identiteit van de nieuwe kolderregent. Wie de juiste persoon raadt, maakt kans op twee vrijkaarten voor de zittingsavonden in 2024. Een antwoord insturen kan via e-mail: henkkeijsers@ziggo.nl.

Per abuis is de vierde tip niet meegegaan in de krant van donderdag 12 oktober. Daarom deze week nummer vier én vijf.

TIP 4

‘Waar gehakt wordt vallen spaanders. En die zijn nodig om een vuurtje te starten. Een lopend vuurtje met de namen van de nieuwe Prins en Adjudant bijvoorbeeld. Maar kunnen die twee ook een beetje dansen?’

TIP 5

Heb je ze al gespot? De borden met ‘Woont de nieuwe Prins(es) van Ploegersland hier”? Het zou zo maar kunnen. Of is het een dwaalspoor? Hou de borden in de gaten, misschien staan ze straks ergens anders. Wie denkt dat het bord ergens anders moet staan, mag het verplaatsen met ‘respect’ voor het bord.

De vijfde tip brengt je misschien verder op weg: ‘Alle wegen leiden naar Rome... of naar Rooi. Maar wat maken een paar letters nu uit? Als je maar aan de goed kant van het dorp uitkomt. Of aan de goede kant van de weg zoekt. Want waar vind je nu een geschikte Prins en Adjudant?’

***

Prinsenvereniging De Ploegers presenteert zaterdag 28 oktober haar nieuwe carnavalsprins. De bekendmaking in De Serenade belooft een waar spektakel te worden en begint om 20.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur).