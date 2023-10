De halloweentocht in Gemonde trok vorig jaar zo'n 120 kinderen. Er werd flink gegriezeld in de bossen en straten.

Gemonde is tijdelijk griezelig en gruwelijk

49 minuten geleden

Halloween is hip en Gemonde blijft niet achter. Het is er tijdens twee griezeltochten op zaterdagavond 4 november behoorlijk gruwelijk. Een dag eerder gaat het er wat vriendelijker aan toe. Dan vindt er een kindertocht met lichtjes plaats.

De activiteitencommissie van dorpshuis De Stek organiseert de kindertocht en de halloweenwandelingen. Zaal De Schuif werkt er aan mee. Voetbalvereniging Irene is mede betrokken bij het gegriezel op zaterdag. Er wordt voor het eerst ook een halloween light-variant gehouden voor jeugd tussen de acht en twaalf jaar. Oudere kinderen kunnen zich wagen aan het ‘zwaardere werk’. De tochten beginnen bij voetbalvereniging Irene aan de Kaal Hoefsteeg en eindigen bij De Schuif aan de Dorpstraat. Groepjes van maximaal tien personen starten om 19.00 uur op basis van een tijdslot. De kinderen die de lightversie lopen, gaan als eerste op pad. Inschrijven kan per groepje via de website www.destekgemonde.nl. Deelname kost drie euro per persoon, betalen kan enkel contant, voorafgaand aan de griezeltocht.

LICHTJES

De kinderwandeling voor de jongste Gemondenaren begint vrijdag 3 november om 18.30 uur bij zaal De Schuif en eindigt daar ook. Groepjes mogen maximaal tien deelnemers tellen, waarvan minimaal twee volwassenen. De organisatie vraagt deelnemers zichzelf te versieren met lichtjes, de mooist ‘gepimpte’ deelnemer wint een prijs. Aanmelden kan eveneens per groepje via de website van De Stek. Deelname kost twee euro per persoon.