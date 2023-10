Boxtelaar Maarten Koelink is dirigent van het Oirschots Gemengd Koor.

Maarten Koelink dirigeert Mozart op zondag

di 24 okt., 10:25

Boxtelaar Maarten Koelink voert zondag 29 oktober met het Oirschots Gemengd Koor het programma Mozart op zondag uit. Het concert is in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot.

Zoals de titel al aangeeft, omvat de uitvoering louter muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Klassieke klanken dus die goed in het gehoor liggen. Eelco Kooiker begeleidt het koor op orgel, daarnaast werkt een strijkkwintet mee aan het optreden.

Afgelopen december moest het Oirschots Gemengd Koor een voorgenomen concert nog op het laatste moment afgelasten vanwege ijzel. Maar nu staat het te popelen van enthousiasme om een uitvoering te geven. Dirigent Koelink zwaait al dertig jaar de muzikale scepter over het koor en polijst nu met de zangers de laatste details. De Oirschotse Sint-Petrusbasiliek is vanaf 14.30 uur open, het concert begint om 15.00 uur. De entree bedraagt tien euro voor volwassenen, voor kinderen tot en met twaalf jaar vijf euro. Kaarten zijn tevoren te bestellen bij het secretariaat van het koor: cvanloon@upcmail.nl. Ze zijn tevens in de basiliek verkrijgbaar voor aanvang van het concert, tegen contante betaling.