Kijkers kiezen voor vertoning Forrest Gump

55 minuten geleden

FilmPodium Boxtel vertoont maandag 23 oktober vanaf 20.15 uur de film Forrest Gump in het Muziekhuis aan de Passage Riche. Deze keuze is door kijkers gemaakt op 25 maart. Zij mochten toen films aangeven die ze graag zouden willen zien.

Deze fantasierijke rolprent van regisseur Zemeckis gaat over een charmante onbenul, vol verve gespeeld door Tom Hanks. Hij dient in Vietnam, ontmoet presidenten, rent de wereld rond, wordt tafeltenniskampioen en heeft meer invloed op de loop der geschiedenis dan hij zelf ooit voor mogelijk had kunnen houden.

OSCARS

Forrest Gump werd genomineerd voor dertien Oscars, waarvan er uiteindelijk zes verzilverd werden, namelijk die voor beste film, acteur, regie, montage, scenario én special effects.

Jos Vervoort leidt de vertoning in. Op maandag 20 november volgt de derde keuzefilm. Kaartjes zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop, via www.podiumboxtel.nl voor 7,50 euro of bij verkooppunt Hebbes op de Markt voor 8,50 euro.