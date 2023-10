Meierijconcert Gildenbonds met Dungense gasten

Onder de noemer Meierijconcert ontvangt de Gildenbondsharmonie op zaterdagavond 28 oktober harmonie Wilhelmina uit Den Dungen. Beide orkesten hebben voor die avond in de Tijberzaal aan de Baanderherenweg een veelzijdig programma samengesteld dat voor een groot publiek veel te bieden heeft. Het programma begint om 20.00 uur; kaarten kosten tien euro.

Voor de pauze leidt de in Boxtel woonachtige dirigent Sef Pijpers zijn Dungense muzikanten door een programma dat vooral op dansen is geïnspireerd. Zo gebruikte componist Piet Swerts de Joodse klezmermuziek als basis voor zijn Shirim Suite. Stephen Bulla grijpt met Of Ancient Dances terug op rituele dansen uit oude, soms primitieve culturen en zijn muziek is daardoor spiritueler en wat ruwer aan de randjes. Latijns-Amerikaanse dansen en hun vrolijke ritmes waren het thema voor de befaamde Amerikaanse componist Alfred Reed toen hij zijn Tweede Suite schreef. En de naam A Little Tango Suite van Adam Gorb laat verder niets aan duidelijkheid te wensen over van wat het publiek kan verwachten.

BETERE TOEKOMST

Dirigent Xavier Scheepers heeft met de Gildenbondsharmonie een ambitieus progamma voorbereid. Gedeeltelijk in voorbereiding op het optreden in april volgend jaar in de prestigieuze concertserie Verrassende Ontmoetingen in de Tilburgse Concertzaal. Speciaal voor die gelegenheid wordt Give Us This Day van David Maslanka nu al geprogrammeerd. Met referentie aan het Onze Vader de componist op de vele gevaren en misstanden in onze wereld en hoopt hij dat de mensheid toch nog kan werken aan een betere toekomst.

Vanwege positieve reacties uit het publiek komen de speelse overture Martenizza van Piet Swerts en Vasa, de denkbeeldige avonturen op hoge zee van het gelijknamige Zweedse oorlogsschip van Jose Suner Oriola, weer op het programma bij het Boxtelse orkest. Mannin Veen tenslotte is een prachtig klinkende ode van de componist Haydn Wood aan zijn geliefde kanaaleiland Man. Ingetogen genietmomentjes worden afgewisseld door grootse melodielijnen waarin de overweldigende schoonheid van de natuur weerklinkt.

Kaarten à tien euro zijn te bestellen bij leden van de harmonie of via www.ticketkantoor.nl/shop/meierij.