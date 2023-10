‘Wielersport als metafoor voor het leven’

Een vast wielerrondje heeft Leo Alkemade niet. Maar de kans dat de theatermaker ook in Boxtel op de racefiets wordt gesignaleerd is groot. Vanuit woonplaats Tilburg zet hij regelmatig koers richting Meierij en Kempen en wordt ook Boxtel wel eens doorkruist. Zaterdag 28 oktober staat Alkemade met begeleidingsband De Kopgroep in Podium Boxtel en is de koers aan. ,,Het leven heeft veel paralellen met wielrennen.”