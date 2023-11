Het projectkoor van het Helmonds Vocaal Ensemble studeert in relatief korte tijd twee grote werken uit de Barok in.

Helmonds Vocaal ensemble zingt Bach en Biber in basiliek

Het projectkoor van het Helmonds Vocaal Ensemble dompelt de Sint-Petrusbasiliek zaterdag 4 november onder in barokke klanken. Het gezelschap, onder leiding van de in Boxtel geboren en getogen Jeroen Felix, zingt het Requiem van Heinrich Biber en het motet Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach.

Het concert behoort tot de serie Klassiek in de kerken en begint om 16.00 uur. De entree bedraagt vijftien euro. Reserveren kan via www.klassiekindekerken.nl en de Facebookpagina van de stichting.

Het Requiem van Heinrich Biber, toepasselijk in f-mineur is geschreven voor vijf solisten, vijfstemmig koor en instrumentaal ensemble. De muziek is fraai bewerkt door Paul Horn en wordt uitgevoerd met Jan van de Laar als organist.

Biber was een meester in het muzikaal uitbeelden van teksten. Hij brengt versieringen aan die intens verdriet uitdrukken, maar ook troost. Zijn dodenmis is een van de meest expressieve werken uit zijn oeuvre. Het geheel heeft een ingetogen toonzetting. Er ontstaat hoop en perspectief door de polyfonie en de samenklanken.

VREUGDE

Jesu Meine Freude (BWV 227) van Johann Sebastian Bach is een monumentale polyfone religieuze compositie voor koor, gebaseerd op een gelijknamig populair protestants lied uit de 18de eeuw. Het is een vijfstemmig motet dat Bach waarschijnlijk voor een particuliere opdrachtgever geschreven heeft. Het ontstond slechts een paar weken nadat Bach in zijn functie als Thomascantor in Leipzig was begonnen. Zoals in een motet gebruikelijk krijgt elk zinsdeel, en zelfs afzonderlijk woord zijn eigen muzikale karakteristiek mee.

Het project is een initiatief van het Helmonds Vocaal Ensemble, een kamerkoor dat vanaf de oprichting in 1993 zingt onder leiding van Jeroen Felix. Felix is geboren en getogen in Boxtel en studeerde hobo, koor- en orkestdirectie en gregoriaans. De zangers van dit concert komen bijeen op projectbasis en moeten dus in korte tijd de muziek beheersen. Deze twee grote werken, met afwisselend solopartijen en vijfstemmige koorzang, zijn daarom een flinke uitdaging.