Bokselse Kwis verstopt jokers in het dorp

27 minuten geleden

De ongeveer veertig teams die zaterdag 4 november meedoen aan De Bokselse Kwis kunnen nog voordat het startschot klinkt aardig wat bonuspunten vergaren. De organistoren van het dorpsspel verstoppen deze maand 25 jokers op openbare plekken in Boxtel.

Organisatoren Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha, Marc Cleutjens, Antoine Ghijsens, Renilde Bos, Roeland Heesbeen en Peter Bos gaan de komende dagen op pad om de jokers te verstoppen. ,,Elke keer als we dat doen, plaatsen we een foto op Instagram en Facebook waarop te zien is waar in Boxtel de joker te vinden is”, vertelt Van Amelsvoort. ,,We starten vrijdag 6 oktober met de eerste joker. Daarna verstoppen we er tot 4 november nog eens 21. Ze liggen altijd op openbaar terrein en kunnen zonder graafwerk opgespoord worden. Tijdens quizavond zelf kunnen deelnemers de laatste drie jokers verdienen.”

De houten fiches, met de hand gemaakt door een nijvere ambachtsman uit Schijndel, kunnen uitsluitend op de avond van De Bokselse Kwis ingezet worden. ,,Het werkt als volgt”, legt Maltha uit. ,,Een team dat een joker gevonden heeft, kan die gebruiken voor één vraag. Je verdient dan extra punten. Als de vraag een fout antwoord heeft, levert de joker geen bonuspunten op.”

Het is volgens de organisatoren belangrijk dat de joker aan het einde van de quiz samen met het opdrachtenboek wordt ingeleverd. Per team kunnen maximaal drie jokers op drie verschillende vragen worden ingezet.

LOKAAL GOED DOEL

De Bokselse Kwis beleeft begin november haar negende editie. In 2014 - tien jaar geleden - werd de eerste quiz gehouden. Vanwege corona moest één aflevering te elfder ure geannuleerd worden. Alle teams spelen voor een lokaal goed doel. Dat heeft ertoe geleid dat de organisatoren tot nu toe al ruim 30.000 euro hebben uitgekeerd aan uiteenlopende stichtingen, verenigingen en clubs die op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein actief zijn. Als overkoepelend goed doel is dit jaar gekozen voor de vrijwillige brandweer in Boxtel.

De inschrijving voor De Bokselse Kwis is inmiddels gesloten. De organisatie begroet zaterdag 4 november zo’n veertig teams en brengt daarmee evenveel deelnemers op de been als in 2022. Naar verwachting doen er in totaal meer dan achthonderd inwoners mee.