Gemonde viert kermis met ‘koninklijk tintje’

50 minuten geleden

Terwijl in Boxtel en Liempde de geur van suikerspinnen al vervlogen is, moet de kermis in Gemonde nog beginnen. Vandaag, zaterdag 7 oktober om 19.00 uur barst het feest los. Dit jaar komt er dinsdag de 10e zelfs een koning op bezoek.

De kermis, die in de Kruisstraat staat opgesteld, duurt tot en met dinsdag 10 oktober en is elke dag tot 00.00 uur geopend. Volgens de evenementenkalender van de gemeente Sint-Michielsgestel is het festijn zondag, maandag en dinsdag telkens vanaf 13.30 uur geopend. Er zijn onder meer autoscooters, een schiettent, draaimolen en snoepkraam te vinden.

Op dinsdag bezoekt het Gemondse gilde de kermis. Het toont dan zijn nieuwe schutterskoning aan het dorp, maakt een rondje langs de attracties en bezoekt de plaatselijke cafés. De kroegentocht wordt niet heel lang, want Gemonde telt café/zaal De Schuif in de Dorpstraat en Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg. In beide zalen is vermaak. In De Schuif treedt bijvoorbeeld op maandagmiddag ‘t Orkesje op, met gezellige dansmuziek. Kloosterzicht heeft een heel scala aan artiesten geboekt, op zondag 8 oktober onder andere Dirk van Hamond. Hij laat Elvis ‘The King’ Presley herleven.