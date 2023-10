Kinderboekenweek opent met uniek project in de Burgakker

29 minuten geleden

Een verhalentocht. Dat is wat deelnemers aan de eerste editie van ‘De verhalen liggen op straat’ komende vrijdag 6 oktober vanaf 19.00 uur voorgeschoteld krijgen. Werkelijk alle theaterregisters worden opengetrokken om een reeks papieren odes aan misschien wel het oudste straatje van de Boxtel tot leven te wekken.

Tien acteurs van BOXtheater vertolken morgen samen met enkele bewoners van de Burgakker verhalen die door inwoners van Boxtel zijn geschreven. Maandag was de generale repetitie op en rond de Burgakker, maar details daarover mogen niet naar buiten worden gebracht. Ook de namen van de auteurs van de tien verhalen die als eenakters vertolkt worden, blijven geheim. Wat wel vast staat: het puike acteerwerk van BOXtheater vindt in vrijwel alle gevallen plaats achter de voordeur. ,,Dat betekent dat bewoners van de Burgakker bereid zijn meer dan honderd bezoekers te ontvangen”, jubelt community librarian Marlies Germanus van de Boxtelse bibliotheek.

Germanus is samen met cultureel ondernemers Marc Cleutjens, Bert Engelbart en Roeland Heesbeen kartrekker van ‘De verhalen liggen op straat’. ,,We zijn trots dat BOXtheater belangeloos aan ons project wil meewerken waardoor een unieke kruisbestuiving ontstaat”, stelt Cleutjens. ,,Literatuur, geschreven voor en soms ook door kinderen, wordt moeiteloos gekoppeld aan toneelspel. De bewoners van de Burgakker zorgen voor verbinding en ontmoeting”, vult Heesbeen aan.

ZINNENPRIKKELEND

Met haar tien toneelspelers levert BOXtheater een stevige bijdrage aan de verhalentocht, zoals het initiatief wordt omschreven. ,,Alle spelers doen enthousiast mee”, zegt Joan van Houtum van BOXtheater. ,,Soms spelen ze alleen, in andere gevallen in twee- of drietallen. We hebben de bijna dertig verhalen samen met de organisatoren bekeken en een keuze gemaakt. Die verhalen hebben we bewerkt en worden opgevoerd in huiskamers, tuintjes en natuurlijk in en om de bibliotheek.”

Wat deelnemers aan de verhalentocht kunnen verwachten? Historische figuren die tot leven komen en dwalend over de Burgakker heel even in de schijnwerpers staan en zich aan de vergetelheid onttrekken. Reken op zinnenprikkelend toneel, luchtig poppenspel en eigentijdse technieken die ‘De verhalen liggen op straat’ tot een uniek evenement maken waarmee de Kinderboekenweek 2023 officieel wordt afgetrapt. Alle voorstellingen zijn geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.

KAARTVERKOOP

Deelnemers gaan morgenavond om klokslag 19.00 uur in groepjes op ontdekkingstocht langs verschillende huizen en hun bewoners. Kaarten voor deze ongeveer twee uur durende familieactiviteit zijn nog steeds te koop via de website van de Bibliotheek Boxtel: www.bibliotheekboxtel.nl. Een toegangskaart voor een volwassene én een kind bedraagt 12,50 euro, kinderen betalen voor een los kaartje 5 euro.

Alle verhalen komen in een bundel, die na afloop van de laatste voorstelling wordt gepresenteerd en dan verkrijgbaar is. Kinderen die de verhalentocht volbrengen, krijgen het boek cadeau. Daarin staan ook foto’s van de Boxtelse fotograaf Karin van de Laar, die zich liet inspireren door de Burgakker, zijn huizen en zijn bewoners. De organisatoren zijn trots op een speciaal voor dit project geschreven verhaal van de bekende Boxtelse dichter Victor Vroomkoning, die op de dag van de verhalentocht zijn 85e verjaardag viert.