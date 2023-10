Organist Geerten van de Wetering geeft graag concerten met een niet-alledaags programma, zoals een combinatie van improvisatie en film. Zondag 15 oktober is hij in Boxtel.

Charlie Chaplin met orgelklanken

1 uur geleden

De Sint-Petrusbasiliek is zondag 15 oktober vanaf 16.00 uur het decor voor een orgelconcert dat anders is dan gebruikelijk. Geerten van de Wetering speelt geen Bach, Vierne of Mendelssohn op het Smitsorgel, maar improviseert bij de film The Gold Rush van Charlie Chaplin.

De film is op groot scherm te zien, Van de Wetering ondersteunt de beelden met muziek. Hij maakt gebruik van de vele klankkleuren die het monumentale hoofdinstrument van de basiliek bezit en bedenkt ter plekke passende melodieën bij de scènes. Zo brengt hij op geheel eigen wijze het orgel onder de aandacht.

GOUDKOORTS

The Gold Rush uit 1925 vertelt het verhaal over de goudkoorts in Klondike, Alaska, eind negentiende eeuw. Maar misschien wel belangrijker zijn de maatschappelijke thema’s die er, tegen de achtergrond van de roaring twenties, in verwerkt zijn: mensen op zoek naar een beter bestaan, de verschillen tussen arm en rijk met honger en armoede aan de ene kant, en rijkdom en overvloed aan de andere kant. Onderwerpen die nog altijd actueel zijn. Het geheel is verpakt op de karakteristieke wijze van Chaplin, vol mimiek en slapstick.

Van de Wetering is organist in Den Haag, dirigeert en componeert. Hij geeft concerten in binnen- en buitenland en won in 2018 het internationaal improvisatieconcours in Haarlem. Hij houdt zich veel bezig met hedendaagse muziek en improvisatie en stelt graag verrassende orgelprogramma’s samen. Zoals dus een combinatie van het toetsinstrument met films. Nadere informatie over hem is te vinden op www.geertenvandewetering.nl.

Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het optreden. De entree bedraagt negen euro. Na afloop wordt er een gratis drankje geschonken in de toren.