Gerrie Smits: Naakt!

1 uur geleden

Gerrie Smits staat ‘Naakt!’ in Podium Boxtel

Cabaretier Gerrie Smits staat te boek als een groot talent, maar het ‘veroveren’ van speelplekken wil vooralsnog maar niet lukken. Daarom speelt hij de komende maanden zijn voorstelling Naakt! gratis in zo’n 31 theaters. Ook in Podium Boxtel en wel op vrijdag 6 oktober om 20.15 uur.

Eindhovenaar Smits beschrijft zichzelf als een sympathieke en openhartige Brabander in hart en stembanden. Hij is een verhalenverteller en filosoof die in zijn voorstelling Naakt! zijn worstelingen deelt met als belangrijkste thema: vertrouwen.

Hoe gaat hij na drie scheidingen met de vrijheid van zijn huidige open relatie om? En hoe met schaamte van zijn perfect Nederlands sprekende dochter rondom zijn eigen Brabantse accent? Nadat hij de dood in de ogen gekeken heeft, geniet hij ten volste van het leven en alle schaamteloze acties die daarbij horen.

Naast zijn cabaretshows is Smits bekend van zijn wekelijkse column op Omroep Brabant Radio in het programma Lang leve de vrijdag.

Smits biedt zijn voorstelling weliswaar gratis aan bij de theaters, bezoekers dienen nog wel een kleine entreeprijs te betalen. De avond in Podium Boxtel kost vijf euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.podiumboxtel.nl.