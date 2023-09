Dorpsfeest zoekt jong talent voor optredens in spiegeltent

1 uur geleden

Stichting Bon Salon is op zoek naar jong, lokaal talent dat van 24 mei tot en met 23 juni wil optreden in de spiegeltent tijdens het Boxtels Dorpsfeest. Dat wordt een maand lang gehouden in kasteelpark Stapelen. Het evenement biedt een open podium en een ontmoetingsplek met tal van sociale en culturele podiumactiviteiten voor en door bewoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde.

Na afloop van de succesvol verlopen editie in juni jongstleden konden organisaties, artiesten en verenigingen al activiteiten aanmelden voor het programma van volgend jaar. ,,Daar is enthousiast gebruik van gemaakt”, meldt Wies Vissers van de programmacommissie. Die is nadrukkelijk op zoek naar meer jongeren die willen optreden. ,,Talenten op het gebied van dans, sport, spel, zang, muziek, toneel of dans zijn welkom. Zowel solo, samen met vrienden of als groep of bandje”, aldus Vissers. Ze vervolgt: ,,Ook denken we dat toneel- en theatermakers in alle vormen ruimte verdienen tijdens het open podium. Aanmelden is en blijft mogelijk via e-mail: info@dorpsfeestboxtel.nl.

CONCRETE AFSPRAKEN

Na 1 november wordt gestart met het samenstellen en vormgeven van het programma voor 2024. Vanaf dat moment worden er concrete datums en afspraken gemaakt met alle betrokkenen.