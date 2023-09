Dükerskoor 25 jaar na oproep in Brabants Centrum springlevend

Na een uiterst succesvolle oproep van Dré van Düren en Jan Spijkers in 1998 in deze krant, werd een smartlappenkoor opgericht. Vorige week vierden de leden van het Dükerskoor het 25-jarig jubileum.

De twee oprichters vonden dat het in Boxtel nog ontbrak aan een koor dat smartlappen zong. Van Düren en Spijkers hadden zoveel plezier in het zingen van het levenslied, dat ze besloten dat het er maar eens van moest komen. Na de publicatie in Brabants Centrum kwam zoveel reactie dat het koor op 21 september 1998 een feit was. De naam van het Dükers Smartlappenkoor is een samenvoeging van de namen van de initiatiefnemers Van Dü(ren) en (Spij)kers.

TEKSTMAPPEN

De repetitieavonden vonden in de eerste jaren plaats in de achterzaal van het voormalige café De Kom aan de Stationsstraat. Niet veel later kwamen daar ook de open avonden bij op de tweede en vierde avond van de maand. Tekstmappen zorgden er voor dat alle bezoekers mee konden zingen. Dit zijn nog altijd goed bezochte activiteiten van het koor.

Na de brand in De Kom in 2005 verhuisde het koor naar de zaal van grand café Rembrandt en sinds 2020 wordt gemeenschapshuis De Rots gebruikt als repetitieruimte en voor de open avonden.

VERZORGINGSHUIZEN

Het koor treedt regelmatig op in verzorgingshuizen en korenfestivals, maar ook in de spiegeltent Bon Salon. Het repertoire varieert van zeemansliedjes tot Nederlandstalig.

Het verloop binnen de club is minimaal, veertien leden zijn er al bij vanaf de oprichting.

De leden van het Dükerskoor hadden donderdag een uitstapje vanwege het 25-jarig bestaan. Foto: eigen collectie.