Het koor The Gents vertolkte in 2022 onder meer liedjes van Jules de Corte bij de start van het nieuwe seizoen van Klassiek in de Kerken.

The Gents brengt licht in de Sint-Petrusbasiliek

1 uur geleden

Concertpodia draaien meestal deels op subsidie. Werkgroep Klassiek in de kerken trakteert Boxtel al jaren op een reeks optredens van (semi-) professionele musici zonder ondersteuning van fondsen of de overheid. Het nieuwe seizoen begint met een vertrouwd vocaal ensemble: The Gents.

Laurens Felix, Corrie Terlouw, Maarten Koelink en Nadja Spooren zijn de mensen achter Klassiek in de kerken. Felix: ,,Onze formule heeft zijn kracht bewezen: ensembles die bij ons optreden, betalen zelf de huur van de locatie. Zij ontvangen vervolgens 90 procent van de opbrengst van de kaartverkoop.” Die tickets kosten standaard vijftien euro. Felix: ,,En ook dag en tijd wijken zelden af: altijd op een zaterdag om 16.00 uur.”

De musici werven publiek in eigen kring, de werkgroep stuurt aankondigingen naar Brabants Centrum en probeert telkens een gevarieerd, toegankelijk jaarprogramma samen te stellen. Felix: ,,We kiezen doorgaans voor een mix van nieuwe en bekende gezelschappen. We merken dat ensembles graag in Boxtel concerteren en soms al een vaste schare liefhebbers hebben verworven.”

SINT-THERESIAKERK

Blokfluitensemble Seldom Sene bijvoorbeeld, treedt 20 januari in de concertserie op, maar niet meer in de protestantse kerk. Felix: ,,Die is inmiddels te klein om hun publiek te kunnen herbergen. De Sint-Petrusbasiliek is te groot, dus wijken we voor het eerst uit naar de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel.” De blokfluitistes vertolken veelal composities uit de achttiende eeuw of daarvoor, op een heel scala aan instrumenten uit dezelfde familie. Van kleine sopranino’s tot letterlijk boomlange basfluiten.

Bezoekers kunnen dit seizoen muziek uit de Renaissance verwachten, de Barok, Klassieke periode en zelfs de Middeleeuwen. Het gaat om genres die meestal goed in het gehoor liggen en bekend aanvoelen. Geen Stockhausen dus. De meest eigentijdse klanken zijn afkomstig van de zangers die de serie openen: The Gents.

SOUND OF LIGHT

Dit nationaal en internationaal optredende mannenkoor staat zaterdag 21 oktober vanaf 16.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek. Het was al meermalen in Boxtel te beluisteren en brengt zijn nieuwe programma The Sound of Light.

Er klinkt klassieke muziek, maar er zijn ook Afro-Amerikaanse spirituals en er is een bijzondere Nederlandse poppremière. Setareh Nafisi maakte een nieuwe compositie op het gedicht We grow accustomed to the dark van Emily Dickinson.

Het blijft niet bij muziek alleen. Er worden video-interviews getoond over de onderwerpen die aan bod komen in de muziek en er is een prachtig schaduw-lichtontwerp.

The Gents werkt met enige regelmaat samen met componisten, dichters en andere kunstenaars. Op dit moment is Patrick Pranger artistiek leider.

Over het programma zegt hij: ,,We zingen niet alleen over het ontstaan van het licht maar ook over wat licht doet met mensen. Het is fascinerend om te zien hoe componisten licht proberen te verklanken. Het thema is een opdracht aan mij, jou en eigenlijk de hele mensheid: creëer licht, hoop.”

Reserveren is gewenst, dit kan via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van concertdatum en aantal personen. Bij binnenkomst dient contant betaald te worden, een kaartje kost vijftien euro. Pinnen is niet mogelijk. Jongeren tot en met zestien jaar mogen gratis naar binnen.