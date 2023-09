End of Summer Festival is blijvertje

Druk was het niet, maar verder had het End of Summer Festival alle omstandigheden mee.

De muziek was goed, het weer zat mee, het publiek was tevreden. ,,Honderd punten”, aldus initiatiefnemer John Brusselers van het End of Summer Festival dat zondag in recreatiepark De Langspier plaatsvond. ,,Het had alleen wel drukker mogen zijn.”