Lol met wol in Boxtelse manege De Langspier

43 minuten geleden

De vereniging speciale schapenrassen in Nederland houdt in manege De Langspier aan de Molenwijkseweg zaterdag 7 oktober een dag die geheel in het teken staat van wol. Schapen zijn er dit keer niet bij omdat er in het midden van het land op enkele bedrijven de ziekte blauwtong is vastgesteld.

Wol is er des te meer te zien, verwerkt in tal van producten. Het natuurlijke materiaal kan dienen als mestkorrel, om woningen mee te isoleren, om sokken van te breien of kunstwerken van te maken.

Op deze dag is tevens de wol-o-theek te bewonderen, een overzicht uit het boek Wol in Nederland. Elk schapenras heeft een iets andere vacht en dat betekent dus verschillende toepassingsmogelijkheden.

Het evenement duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is onderdeel van Oktober Wolmaand waarin door heel Nederland initiatieven op het gebied van dit materiaal plaatsvinden. De entree is vijf euro, kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen. Voor bezoekers die met het openbaar vervoer naar de manege komen, is een pendeldienst geregeld vanaf NS-station Boxtel.