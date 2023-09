MuBo-lezing over beleving van tijd in literatuur

Bestaat de tijd eigenlijk wel? Die vraag stelt neerlandicus Bram Noot zondag 1 oktober tijdens zijn lezing in Museum Boxtel aan de Baroniestraat. De voordracht begint om 11.15 uur. De zaal gaat een halfuur voor aanvang open.

De tijd die onherroepelijk verstrijkt is voor veel schrijvers en dichters een rijke inspiratiebron voor de mooiste gedichten en de meest aangrijpende romans. Het gaat dan vooral over de wijze waarop schrijvers de tijd beleven vanaf de antieke cultuur tot in onze eigen tijd.

Ook in de beeldende kunst komt het element tijd vaak tot uiting. Een voorbeeld hiervan is het schilderij ‘Hommage à Apollinaire’, dat de Franse kustschilder Marc Chagall (1887-1985) in 1912 maakte in Parijs. De cirkel in het schilderij kan worden gezien als de aardbol, maar ook als wijzerplaat met Adam en Eva in het centrum – de mens als middelpunt van tijd en ruimte. Het schilderij is opgedragen aan dichter en kunstcriticus Guillaume Apollinaire, pleitbezorger van het kubisme en surrealisme en schilderij is te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

Bram Noot promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in 2010 op het proefschrift ‘Lezen met een roomse bril’, over de pioniers van het katholieke literatuuronderwijs in Brabant. Voor havo en vwo schreef hij met een collega een literatuurmethode ‘Literatuur zonder grenzen’.

De entreeprijs voor de lezing bedraagt zes euro; houders van een museumkaart betalen de helft. Kaarten kunnen worden gereserveerd via e-mail: info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16 04 18 98.