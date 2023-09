Two of Us brengt ode aan The Kinks

37 minuten geleden

Na eerdere hommages aan hun Beatles-helden John Lennon en Paul McCartney zetten Adrie van Osch en Jos Vervoort 11 november hun tweede grote liefde in de schijnwerpers. Als het duo Two of Us vertolken de twee Boxtelaren in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat hits van The Kinks.

De band uit Muswell Hill in Noord-Londen werd opgericht door de gebroeders Ray en Dave Davies. Muzikaal gevormd door hun ouders en zes oudere zussen traden de broertjes in het begin van de jaren zestig samen op. Na diverse bandnamen en -samenstellingen resulteerde dit uiteindelijk in The Kinks. Bassist Peter Quaife en drummer Mick Avory completeerden de vierkoppige formatie.

De release in 1964 van de derde single, You Really Got Me, betekende de doorbraak van The Kinks. Het vervormde geluid van de gitaar, veroorzaakt door een bewust gemolesteerde speaker, wordt nog steeds beschouwd als het begin van de hardrock. Snel daarna veranderde de stijl en werd deze meer gebaseerd op de Engelse Music Hall, bekend van nummers als Dedicated Follower Of Fashion, Sunny Afternoon en Waterloo Sunset. ,,Als geen andere band vertolkte The Kinks het geluid van het typische Engeland met humor en nostalgie. Meer Brits kon en kun je het nog steeds niet krijgen”, vinden Van Osch en Vervoort.

Het optreden van Two of Us begint zaterdag 11 november om 20.15 uur; de zaal is vanaf een uur voor aanvang open. Belangstellenden sturen een e-mail naar a3vanosch@gmail.com met vermelding van het gewenste aantal personen. Indien er plek is, ontvangt de afzender het verzoek om 12,50 euro per persoon over te maken.